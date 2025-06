Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Warnung! Polizei Zweibrücken warnt vor Schockanrufen

Zweibrücken (ots)

In Zweibrücken sind am Sonntag (08.06.2025) vermehrt Schockanrufe gemeldet worden. Also Anrufe bei denen die Täter eine Person anrufen und zielgerichtet unter Schock setzen wollen, um von dieser Geld zu bekommen. Dabei kann es sein, dass sich die Täter als Polizisten oder Staatsanwälte und sogar auch als Ärzte vorstellen und dem Opfer eine Geschichte von einem Angehörigen erzählen. Der Angehörige soll sich dabei angeblich immer in einer akuten Notlage befinden und dringend Hilfe benötigen. Für diese Hilfe verlangen die Täter Geld von ihren Opfern. Die Geschichten der Täter entsprechen dabei niemals der Wahrheit! Die Polizei Zweibrücken warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche: Unbekannten am Telefon oder an der Haustür sollten keine persönlichen oder finanziellen Informationen gegeben werden. Wer Zweifel hat, sollte sofort auflegen und bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle nachfragen. |pizw

