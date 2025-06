Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Zweibrücken (ots)

Am 07.06.2025 gegen 18:30 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer die Candastraße in Zweibrücken und kollidierte aus unbekannten Gründen mit einem geparkten grauen Nissan Micra. An dem PKW entstanden Sachschäden auf der Motorhaube und am Kotflügel. Der Schaden beträgt ca. 1500 EUR. Zeugen hörten die Kollision und konnten einen männlichen Fahrer mit heller Basecap feststellen. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Zweibrücken nimmt sachdienliche Hinweise unter pizweibruecken@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631-369 15399 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell