BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen: Geldstrafe bezahlt

Altenheim/Offenburg (ots) - Bereits am 20. Juli kontrollierte die Bundespolizei einen armenischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Altenheim. Der Mann war zuvor mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem armenischen Reisepass aus. Weitere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in ...

