Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzung zur Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Garrel - Löscharbeiten dauern weiterhin an +++

Die Löscharbeiten in Garrel dauern derzeit noch an. Mittlerweile sind rund 200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Garrel, Bösel, Cloppenburg, Friesoythe, Molbergen, Peheim und Altenoythe im Einsatz. Zusätzlich sind Einsatzkräfte des DRK vor Ort.

Da sich der Brand augenscheinlich auf die Zwischendecke sowie die Innenwände ausgedehnt hat gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Der Brand kann derzeit nur unter Atemschutz bekämpft werden. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genannt werden, der Schaden dürfte jedoch im 6-stelligen Bereich liegen.

Es kann immer wieder zu Rauchentwicklungen kommen, daher empfehlen wir Türen und Fenster weiterhin geschlossen zu halten. Wir bitten weiterhin darum den Einsatzbereich zu meiden und sich an die eingerichteten Absperrungen und Umleitungen zu halten.

Derzeit kann nicht abgesehen werden wie lange die Löscharbeiten noch andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

