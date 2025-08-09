Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unfallflucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, in der Zeit von 16.45-17.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einem Einzelhandelsgeschäft an der Barßeler Straße zu einer Unfallflucht, als der Geschädigte sich gerade im Geschäft befand. Der schwarze Pkw des Geschädigten wurde deutlich erkennbar im hinteren linken Bereich beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93390)zu melden.

Altenoythe - Verkehrsunfall

Gegen 17.42 Uhr kam es auf der Altenoyther Straße Höhe Schulstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, als ein 30-jähriger Mann aus Friesoythe mit einem Pkw nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 37-jährigen Frau aus Friesoythe.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,- Euro.

