Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 07.08.2025, ca. 19:00 Uhr bis Samstag, 09.08.2025, ca. 06:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Pkw, der auf dem Parkplatz eines Betriebsgeländes in der Siemensstraße in Bakum geparkt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 zu melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 09.08.2025, kam es zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Willohstraße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw, welcher in einer Parklücke in einem Wendehammer der Willohstraße abgestellt war, wurde vermutlich beim Ein- oder Aussteigen in ein benachbartes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfalls oder der Unfallbeteiligte selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta - 04441-9430 - in Verbindung zu setzen.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, dem 09.08.2025, befuhr gegen 21:20 Uhr ein 40-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Essener Straße in Bakum. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw in zwei Fällen

Am Sonntag, den 10.08.2025, wurden gegen 02:10 Uhr durch unbekannte Täter zwei an der Pater-Titus-Straße in Vechta geparkte Pkw beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i. A. PHKin Löning, Dienstschichtleitung

Pressestelle der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

