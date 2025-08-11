PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 09. August 2025 16:00 Uhr bis Sonntag, 10. August 2025 13:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Rosengärten und beschädigten mit einem Pflasterstein ein Glaselement einer Glasüberdachung. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Sonntag, 10. August 2025 21:00 Uhr in einer Bank in der Schulstraße diverses Mobiliar. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 11. August 2025 gegen 02:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Cappelnerin mit ihrem Pkw die Bührener Straße, als sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Sie wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

