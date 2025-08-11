Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw aufgebrochen

Am Sonntag, 10. August 2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Pkw Daimler C 200, welcher in der Straße Moorkamp abgestellt worden war und entwendeten eine Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Visbeker fährt ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss / Pkw nicht zugelassen

Am Sonntag, 10. August 2025 gegen 21:33 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Vechta einen 37-jährigen Mann aus Visbek. Er fiel auf, da sein Pkw nicht zugelassen war. An dem Pkw waren Kennzeichen angebracht, die für einen anderen Pkw ausgestellt worden waren. Zudem war der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Laufe der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Visbeker zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Test verlief positiv hinsichtlich Amphetamins. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 10. August 2025 gegen 23:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Nienburg mit seinem Pkw die Oldenburger Straße / B69 in Höhe Am Südfeld. Bei einem im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel auf, dass der Mann alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,69 Promille. Zudem gab er an zuvor zusätzlich Kokain konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 10. August 2025 gegen 10:50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Kraftrad die Holtruper Straße in Richtung Langförden und beabsichtigte in einer Kurve den Pkw einer 23-jährigen Frau aus Vechta zu überholen. Diese befand sich jedoch im Abbiegevorgang nach links in die Bergstraße. Der 30-Jährige sah dies zu spät, es kam zum Zusammenstoß bei welchem der 30-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von ca. 5.500,00 Euro.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 10. August 2025 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 19:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Focus in blau mit Osnabrücker Ortskennung, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Zum Heidesee abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

