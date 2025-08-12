PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - unbekannte entwenden Kupferkreuz

In der Zeit von Freitag, 08. August 2025 12:00 Uhr bis Montag, 11. August 2025 16:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Grab auf einem Friedhof in der Straße Pämerhauk, Ortsteil Varrelbusch, beschädigten einen Grabstein und entwendeten ein Kreuz aus Kupfer. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Brand eines Treckers

Am Montag, 11. August 2025 gegen 13:45 Uhr geriet während der Fahrt ein Trecker in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte während der Fahrt einen Brandgeruch, stoppte sein Gespann aus Trecker und Anhänger und konnte den Anhänger noch abkuppeln, bevor dieser vollständig ausbrannte. Die Freiwillige Feuerwehr Bevern war vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 11. August 2025 gegen 20:25 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Garrel mit einem Transporter die Ahlhorner Straße / B213 in Richtung Ahlhorn. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 62-jährigen Mannes aus Berlin. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 35.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

