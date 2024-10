Fürthen (ots) - Am Abend des 27.10.2024, gegen ca. 20:10 Uhr, schmissen unbekannte Täter die Scheiben der Bushaltestelle in der Siegstraße in Fürthen mit einem Stein ein und entfernten sich fußläufig vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen zu der vorgenannten Sachbeschädigung an die Polizeiinspektion Altenkirchen, Telefon: 02681-9460 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen ...

