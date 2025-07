POL-PDMT: PKW-Brand auf Hotelparkplatz

Wölferlingen (ots) - Wölferlingen. Am Montag, dem 21.07.2025, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die L304 von Wölferlingen kommend, in Richtung Langenhahn. In einer Linkskurve kam ihr ein schwarzer PKW auf ihrer Fahrbahn entgegen, so dass sie in den Graben ausweichen musste und hierdurch beschädigt wurde. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Der unfallverursachende PKW entfernte sich in Richtung Wölferlingen. Die Polizei Westerburg ...

