Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Achtung vor Telefonbetrügern

Montabaur (ots)

Montabaur. Aktuell kommt es im Großraum Montabaur zu einer Reihe von Betrugsversuchen via Telefonanrufen. Die Täter versuchen die vermeintlichen Opfer durch eine Legende zu täuschen und somit zur Herausgabe von Wertsachen oder Bargeld zu bewegen. Meist wird z.B. ein schwerer Verkehrsunfall vorgetäuscht an dem ein naher Angehöriger beteiligt sein soll. Die Anrufer geben sich als Staatsanwalt oder Polizisten aus. Die echte Polizei würde sie am Telefon niemals nach Geld fragen. Geben sie am Telefon niemals Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse. Seien sie stets misstrauisch und rufen sie ihre Angehörigen auf den ihnen bekannten Telefonnummern an. Wenden sie sich im Zweifel an ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell