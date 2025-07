Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und drei beteiligten Fahrzeugen

Streithausen (ots)

Streithausen. Am Montag, 21.07.25, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 21, in Höhe der Abtei Marienstatt, ein Verkehrsunfall bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ermittlungen zufolge befuhr eine 59jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die K 21 aus Richtung Marienstatt kommend in Richtung Streithausen. Ein 62jähriger sowie ein 58jähriger Fahrzeugführer befuhren mit ihren PKW die gleiche Strecke in entgegengesetzter Richtung. Auf einem geraden Streckenabschnitt geriet die 59jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit dem PKW des 62jährigen und nachfolgend kam es noch zur Frontalkollision mit dem Fahrzeug des 58jährigen Unfallbeteiligten. Bei dem Unfall erlitten die drei Fahrzeugführer schwere Verletzungen, die 82jährige Beifahrerin im PKW der Unfallverursacherin wurde schwerstverletzt und musste mittels Rettungshubschrauber einem Siegener Krankenhaus zugeführt werden. Die weiteren Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte die Verkehrslenkung durch Polizeibeamte sowie Einrichtungen der Straßenmeisterei Hachenburg.

