POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten bei Marienstatt

Müschenbach (ots) - Im Zeitraum 20.07.2025, 18:40 Uhr bis 21.07.2025, 07:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Firma im Nisterfeld in 57629 Müschenbach. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zutritt zum Firmengelände. Mittels einschlagen einer Scheibe gelangten die Täter ins Objekt und entwendeten in der Folge eine Foto- und Videoausrüstung sowie Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

