Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rauchentwicklung aus einem Dach

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Heute um 17:06 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer unklaren Rauchentwicklung aus dem Dach eines Wohnhauses in den Waldweg alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einem Schuppen fest. Personen waren nicht in Gefahr. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache und der Rettungsdienst. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell