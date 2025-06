Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Vogel aus Dachrinne gerettet

Am Montagnachmittag wurde die Celler Feuerwehr zu einer Tierrettung in die Bahnhofstraße alarmiert. Hier war ein Vogel in einer Dachrinne eingeklemmt. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht und der Vogel behutsam aus dem Korb befreit. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

