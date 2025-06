FW Celle: Celler Feuerwehr rettet Reh aus Regenrückhaltebecken

Freiwillige Feuerwehr Celle

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Celle zu einer Tierrettung in den Bremer Weg alarmiert. Hier war ein Reh in ein Regenrückhaltebecken geraten und konnte dies von alleine nicht mehr verlassen.

Zur Rettung des Tiers gingen zwei Wasserretter der Feuerwehr Celle mit speziellen Anzügen in das Becken. Zunächst floh das Reh vor den Helfern. Nach einiger Zeit konnte sich ein Feuerwehrmann dem Tier jedoch behutsam nähern. Er sicherte das Tier, so dass beide ans Ufer gezogen werden konnten. Hier floh das Reh offensichtlich unverletzt in die angrenzende Vegetation.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

