Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Einsätze innerhalb von drei Stunden in der Celler Altstadt

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Innerhalb von drei Stunden rückte die Feuerwehr Celle in der vergangenen Nacht zu zwei Einsätzen in der historischen Altstadt der Residenzstadt aus.

Zunächst wurde die Feuerwehr um 00:39 Uhr in die Rundestraße alarmiert. Brandgeruch war in einem Gebäude wahrzunehmen. Das betroffene Objekt wurde kontrolliert, ein Brand konnte nicht festgestellt werden.

"Vermutlich Zimmerbrand" lautete die Einsatzmeldung dann um 3:33 Uhr. Am Einsatzort in der Straße "Am heiligen Kreuz" wurde das betroffene Gebäude eingehend kontrolliert, ein Feuer war aber nicht festzustellen .

Im Einsatz waren jeweils die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Groß Hehlen sowie der Rettungsdienst und die Polizei .

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell