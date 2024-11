Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Hattinger Feuerwehr elf Mal im Einsatz

Hattingen (ots)

Elf Einsätze haben die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr am heutigen Dienstag beschäftigt.

Dabei war der überwiegende Teil nicht wetterbedingt.

Das Wetter sorgte für einen umgestürzten Baum auf der Nierenhofer Straße und zweimal für überflutete Straßen aufgrund verstopfter Gullys.

Zweimal führten ausgelöste Heimrauchmelder zu Feuerwehreinsätzen. In Oberstüter war angebranntes Essen der Grund. In Holthausen eine Kerze. In beiden Fällen konnten die Warnmelder Schlimmeres verhindern.

Zweimal lösten automatische Brandmeldeanlagen aus. In beiden Fällen handelte es sich um Fehlalarme.

Der Rettungsdienst wurde beim Transport eines Verletzten aus einem Keller durch die Kräfte der Feuerwehr unterstützt.

Aus einem steckengeblieben Aufzug konnte ein Kind aus der Fahrstuhlkabine unverletzt befreit werden.

Aufgrund der Meldung über eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür öffneten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Tür mit einem Spezialwerkzeug.

Eine Straßenverunreinigung wurde durch Warnschilder abgesichert und später durch die Stadtbetriebe beseitigt.

Die Auflistung der heutigen Einsätze zeigt einmal mehr, wie umfangreich das Aufgabengebiet der Feuerwehr geworden ist.

Neben den hauptamtlichen Kräften waren die ehrenamtlichen Einheiten aus Mitte, Nord, Oberbredenscheid und Elfringhausen heute im Einsatz.

