Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B105 mit zwei leicht verletzten Personen

Sievershagen (ots)

Am 26.07.2025 gegen 17:00 Uhr kam es auf der B105 auf Höhe des Ostseeparks Sievershagen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Die 49-Jährige deutsche Fahrerin eines PKW Hyundai befuhr die Straße Alt Sievershagen und wollte die B105 in Richtung des Ostseeparks überqueren. Mittig der Kreuzung stieß ein PKW VW Multivan seitlich mit dem Hyundai zusammen. Der VW war mit einem 42-Jährigen deutschen Fahrzeugführer sowie einer 47-Jährigen deutschen Beifahrerin besetzt. Aufgrund der hohen Aufprallgeschwindigkeit lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die Fahrerin des Hyundai sowie die Beifahrerin des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich in umliegende Krankhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Aufgrund der Unfallsituation kam es für etwa 30 Minuten zur Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Rostock. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Es wurde eine Anzeige aufgrund des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Mirco Kurzhals Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

