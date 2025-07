Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kollision zwischen Straßenbahn und Radfahrer

Schwerin (ots)

Am Nachmittag des 25.07.2025 gegen 14:30 Uhr kam es in Schwerin im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Ostorfer Ufer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der 25-jährige iranische Fahrradfahrer das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und wurde von der kreuzenden Straßenbahn touchiert. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer, verletzte sich schwer und wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Straßenbahnführer handelte es sich um einen 62-jährigen Deutschen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Rufnummer 0385/5180-2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden. Jan Liborius Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell