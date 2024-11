POL-MG: Holt: Mitarbeiter der Stadt unterbinden Trunkenheitsfahrt

Mönchengladbach (ots) - Dank eines engagierten Ladendetektivs hat ein Streifenteam der Polizei am Samstagabend, 16. November, einen 47-Jährigen am Marienplatz festgenommen. Der Mann hatte zuvor in einem Geschäft an der Mittelstraße gewaltsam Spirituosen an sich gebracht. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Täter an. Gegen 19.30 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Supermarkts an der ...

mehr