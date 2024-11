Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Altstadt: Raubdelikt am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 17. November, haben zwei unbekannte Täter einen Altstadtbesucher (36) überfallen, kurz nachdem er an einem Geldautomaten Bargeld abgehoben hatte. Die Unbekannten schlugen den Mann nieder und flüchteten mit seiner Brieftasche.

Gegen 3.10 Uhr am frühen Sonntagmorgen machte ein Passant die Polizei auf eine verletzte Person an der Waldhausener Straße aufmerksam. Die Einsatzkräfte trafen einen 36-jährigen Viersener an, der seinen Angaben zufolge etwa zehn Minuten zuvor von zwei unbekannten Tätern beraubt worden war.

Der Mann hatte an einem Geldautomaten am Alten Markt gerade Bargeld abgehoben und sich zu Fuß in Richtung Hindenburgstraße aufgemacht, als man ihn von hinten angegriffen habe. Der Geschädigte berichtete den Beamten von einem Tritt in den Rücken, der ihn zu Fall brachte, bevor zwei Unbekannte mehrfach auf ihn eintraten. Sie entwendeten seine Brieftasche und flüchteten über die Hindenburgstraße.

Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus, wo man ihn stationär aufnahm. Zeitgleich fahndeten Streifenteams der Polizei nach den Tätern, von denen der Geschädigte einen wie folgt beschreiben konnte: Der Mann ist zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß, hat einen dunklen Teint, kurzes schwarzes Haar und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine grau-braune Jacke.

Die Fahndung nach den beiden Personen verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

