Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl: 47-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Dank eines engagierten Ladendetektivs hat ein Streifenteam der Polizei am Samstagabend, 16. November, einen 47-Jährigen am Marienplatz festgenommen. Der Mann hatte zuvor in einem Geschäft an der Mittelstraße gewaltsam Spirituosen an sich gebracht. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Täter an.

Gegen 19.30 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Supermarkts an der Mittelstraße der Polizei einen räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte im Geschäft mehrere Flaschen Wodka eingesteckt und damit den Laden verlassen. Der Mitarbeiter wollte den Mann aufhalten, doch dieser schlug nach dem Angestellten und riss sich los. Der Ladendetektiv - der durch den Schlag leicht verletzt wurde - verfolgte den Mann bis zum Marienplatz, wo er in einen Bus einstieg. Dort konnte ein Streifenteam der Polizei den Verdächtigen vorläufig festnehmen.

Es handelt sich um einen 47-Jährigen, der der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt ist. Die Beamten nahmen ihn mit ins Polizeipräsidium, wo Ermittler der Kriminalwache den Fall übernahmen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach prüften sie mögliche Haftgründe und führten den 47-Jährigen am Folgetag einem Haftrichter vor. Dieser entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell