Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L01 bei Schönberg

Rostock (ots)

Am Samstag, dem 26.07.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 01 zwischen Schönberg und Schlagbrügge zu einem schweren Verkehrsfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige deutsche Autofahrerin die L01 aus Richtung Schönberg in Richtung Ratzeburg und beabsichtigte, nach links in Richtung Cronskamp abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 25-jähriger syrischer Transporterfahrer die L01 in gleicher Fahrtrichtung und wollte ein hinter dem abbiegenden Fahrzeug wartendes Fahrzeug überholen. Dabei kollidierte der Transporterfahrer während des Überholvorgangs mit dem abbiegenden PKW. Die Fahrzeugführerin des abbiegenden PKW wurde dabei schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Lübeck zur weiteren Behandlung verbracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die L01 musste für die Verkehrsunfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Wismar dauern an. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell