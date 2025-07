Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Mühlheim an der Ruhr: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und des Polizeipräsidiums Dortmund nach einem Schusswaffengebrauch in Mülheim an der Ruhr.

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Rahmen eines Einsatzes zu einem Schusswaffengebrauch durch der Polizei. Hier die Pressemeldung der Polizei Dortmund:

Heute (20.07.2025) kam es um 01:02 Uhr nach einer Verfolgungsfahrt, die in Bottrop (PP Recklinghausen) begann, in der Kleine Bruchstraße in Mülheim an der Ruhr zu einem Schusswaffengebrauch. Dabei wurde eine männliche Person durch den Einsatz von Dienstwaffen schwer verletzt. Es besteht Lebensgefahr. Die Person wird in einem Krankenhaus behandelt. Das Polizeipräsidium Dortmund hat aus Neutralitätsgründen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

Presseauskünfte erteilt zum jetzigen Zeitpunkt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft das Polizeipräsidium Dortmund.

