Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 26. Juli 2025

Wismar (ots)

Die für den heutigen Tag, 26. Juli 2025, in Wismar angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

Die Versammlung, die sich unter anderem gegen Linksextremismus sowie die aktuelle Regierung richtete, begann um 14:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes und führte über die Wasser-, Ulmen- sowie Lübsche Straße bis zum Marktplatz. Nach einer dortigen Zwischenkundgebung führte die Versammlung, an der in der Spitze etwa 70 Personen teilgenommen haben, über die Altwismarstraße schließlich zurück zum Bahnhof und endete dort gegen 15:00 Uhr.

Im Zusammenhang mit dieser Versammlung leiteten die eingesetzten Kräfte drei Ermittlungsverfahren ein; zwei wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und ein weiteres wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Die zweite Versammlung, die das Motto "Für Demokratie und Vielfalt und gegen rechte Aufmärsche" trug, begann ebenfalls am Bahnhof. Der Versammlungsaufzug bewegte sich hinter der oben genannten Versammlung ebenfalls zum Marktplatz. Nach mehreren Redebeiträgen führte auch diese Versammlung, an der in der Spitze 250 Menschen teilnahmen, zurück zum Bahnhof und endete dort gegen 16:40 Uhr.

Während der Versammlungsaufzüge kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock sowie des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell