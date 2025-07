Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unklarer Rotlichtunfall - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Montag kam es an der Einmündung der Vangerowstraße in die Berliner Straße zu einem Unfall zwischen einem Mercedes-Minibus und einem BMW. Um kurz nach 15 Uhr bog ein 68-Jähriger mit seinem BMW von der Vangerowstraße in Richtung der Ernst-Walz-Brücke ab. Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger in einem Minibus auf der Mittermaierstraße von Bergheim in Richtung Neuenheim. Im Einmündungsbereich der Vangerowstraße in die Berliner Straße kam es zur Kollision der zwei Fahrzeuge. Beide Fahrer gaben gegenüber der Polizei an, dass ihre jeweilige Ampel Grünlicht angezeigt hätte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Unfallstelle musste kurzzeitig gesperrt werden.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der beiden Beteiligten ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Die Polizei bittet daher um die Mithilfe von Zeugen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell