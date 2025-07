Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei verletzte Fußgängerinnen nach Bewurf mit Wasserballons - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 21:20 Uhr waren zwei Frauen im Alter von 76 Jahren und 45 Jahren zu Fuß entlang der Hertzstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach unterwegs, als vier bis fünf Jugendliche auf E-Scootern an ihnen vorbeifuhren und sie mit wassergefüllten Ballons bewarfen. Beide Frauen wurden am Oberkörper getroffen und wurden hierbei leicht verletzt. Die 76-Jährige erschreckte und stürzte in der weiteren Folge zu Boden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell