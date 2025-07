Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruchsdiebstahl aus Spind in Fitnessstudio - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannte Person eine Bauchtasche eines 23-jährigen Fitnessstudiobesuchers im Quadrat K1 in der Mannheimer Innenstadt. Der junge Mann schloss seine Tasche während seines Trainings in einem dortigen Schließfach ein, welches mittels Zahlencode gesichert war. Die Täterin beziehungsweise der Täter entwendete in der Folge die Bauchtasche auf unbekannte Weise aus dem Spind.

Da der junge Mann seine Tasche im Bereich Herzogenriedstraße/ Am Schulgarten orten konnte, suchte er diese Örtlichkeit in Begleitung einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt auf. Dort konnte die leere Tasche in einem orangefarbigen Behältnis für Streugut aufgefunden werden.

Neben 40 Euro Bargeld, befand sich ursprünglich auch der Mitgliedsausweis des Geschädigten in der Bauchtasche.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell