Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 8. August gegen 02:10 Uhr, kam es in Haselünne an der Plessestraße, in der dortigen Fußgängerunterführung vom Parkplatz zum Haselünner See, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Das Opfer und seine Begleiterin wurden von zwei bislang unbekannten Männern angepöbelt und aufgefordert, Alkohol und Zigaretten herauszugeben. Als das Opfer dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen die Täter auf ihn ein. Das Opfer wurde dabei so verletzt, dass es mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben des Opfers und der Zeugin soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren, ca. 170 bis 180 cm groß, und von osteuropäischem Erscheinungsbild sein sollen. Die Polizei Haselünne bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei Haselünne, Telefon: 05961 / 958700.

