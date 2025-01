Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Sturmtief "Bernd" sorgt für Feuerwehreinsatz bei Wiedenrode

Wiedenrode (ots)

Zum ersten Einsatz des Jahres 2025 innerhalb der Samtgemeinde Flotwedel wurde am Abend des 06. Januar die Ortsfeuerwehr Wiedenrode alarmiert. Per Sirene und digitalem Meldeempfänger wurden die Einsatzkräfte um 19:14 Uhr auf die K51 in Richtung Fernhavekost beordert, wo sich in Folge des aktuellen Sturmtiefs ein Baum auf der Fahrbahn befinden sollte.

Nachdem die Einsatzkräfte die Kreisstraße bis in die Ortschaft Langlingen vergeblich nach einem umgestürzten Baum absuchten, ließen sie über die Leitstelle den Anrufenden noch einmal nach der konkreten Örtlichkeit befragen. Infolgedessen stellte sich heraus, dass der Baum die Fahrbahn zwischen Fernhavekost und Paulmannshavekost blockieren sollte. Zwischen den beiden Ortschaften angekommen, fanden die Einsatzkräfte dann mehrere kleine Äste sowie einen kleineren, umgekippten Baum vor, welcher bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch andere Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn entfernt wurde. Ein weiteres Handeln seitens der Feuerwehr war somit nicht notwendig.

Der Einsatz für die Ortsfeuerwehr Wiedenrode konnte somit nach knapp einer halben Stunde beendet werden. Weitere Einsätze aufgrund der Sturmlage waren innerhalb der Samtgemeinde Flotwedel nicht zu verzeichnen.

