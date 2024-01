Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeuge in Nordenham beschädigt +++ Tatverdächtige ermittelt

Delmenhorst (ots)

Nachdem in Nordenham mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden, hat die Polizei nun Tatverdächtige ermittelt. Es handelt sich um Männer aus Nordenham, die mit der Parksituation in der Werftstraße unzufrieden waren.

In den vergangenen Wochen wurden in Nordenham mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bei den Geschädigten handelte es sich ausnahmslos um Personen, die bei Firmen in der Werftstraße arbeiten und ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Parkflächen abgestellt hatten. Während ihrer Arbeitszeit beschädigten Unbekannte die Reifen und sorgten so für Schäden von jeweils ungefähr 200 Euro. An einigen Fahrzeugen wurden Schreiben angebracht, wonach es sich bei den Parkstreifen um Parkplätze für Anwohner handeln würde. Nicht in allen Fällen bemerkten die Geschädigten die Schäden vor Fahrtantritt, so dass sie erst durch merkwürdiges Fahrverhalten auf die Manipulation aufmerksam wurden.

Am Vormittag von Freitag, 19. Januar 2024, ertappte die Polizei Nordenham einen 56-jährigen Nordenhamer dabei, wie er sich an geparkten Fahrzeugen in der Werkstraße zu schaffen machte. Da der Verdacht bestand, er könnte auch für die zurückliegenden Taten verantwortlich gewesen sein, kontaktierten die Beamten die Staatsanwaltschaft Oldenburg. Auf Antrag einer Staatsanwältin ordnete eine Richterin die Durchsuchung der Wohnung an. Hierbei fanden die Beamten Beweismittel, die den Tatverdacht erhärteten.

Gegen den 56-Jährigen und einen 48-jährigen Bekannten wird wegen Sachbeschädigung und versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Bislang hat die Polizei Kenntnis von vier Fällen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen oder die Online-Wache der Polizei Niedersachsen zu nutzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell