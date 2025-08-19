PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Opel Corsa durch Radfahrer beschädigt

Lingen (ots)

Am Montag zwischen 15 und 17.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße Am Neuen Friedhof. Dabei kam er mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Heck eines dort abgestellten weißen Opel Corsa. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

