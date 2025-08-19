Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Falschfahrer gemeldet - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

In der vergangenen Nacht, zwischen 23:47 Uhr und 23:54 Uhr, gingen innerhalb kurzer Zeit sieben Notrufe zu einem Falschfahrer auf der BAB 31 ein. Der Pkw befuhr die Richtungsfahrbahn Norden in Richtung Süden zwischen der Abfahrt Lingen und der Rastanlage Ems-Vechte Ost. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich mutmaßlich um einen roten Kleinwagen mit "EL"-Zulassung.

Zeugen, die weitere Kennzeichenfragmente angeben können, oder Personen, die durch den Vorfall geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05908 / 9348-128 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell