Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe in Garagenkomplex in Ronneburg zugange

Greiz (ots)

Ronneburg. Unbekannte brachen am Samstag, den 02.08.2025 in der Zeit zwischen 00:00 und 12:35 Uhr sieben Garagen in einem Garagenkomplex in der Altenburger Straße auf und verursachten dabei einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Ausbeute konnte bisher nur teilweise bekannt gemacht werden und beläuft aktuell auf Benzin und Elektrogeräte im hohen zweistelligen Wert. Die Polizei Gera hat unter dem Bezugszeichen 0199564/2025 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise gern über die Telefonnummer 0365 8290 entgegen. (DL)

