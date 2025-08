Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bande entwendet Buntmetall im fünfstelligen Wert

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. In der Nacht von Freitag zu Samstag (02.08.2025) gegen 01:20 Uhr drangen fünf unbekannte Diebe in eine Schaltanlagenfirma am Daßlitzer Kreuz ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend entwendeten sie Buntmetall im fünfstelligen Wert unter Nutzung eines weißen Transporters und eines noch unbekannten PKWs und flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Greiz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer 0199322/2025 gern über Telefon 03661 6210 entgegen. (DL)

