Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag, 16.08.25, 13.00 Uhr und Montag, 18.08.25, 7 Uhr kam es auf dem Gelände der Ansgarischule in Haren zu großflächigen Farbschmierereien.
Dort wurden durch unbekannte Täter auf verschiedenen Untergründen (Pflasterung, Baum) mehrere sogen. "Tags" u.a. die Zahlenkombination "187" mit weißer Farbe aufgebracht. Die Farbe lässt sich nicht mehr entfernen, so dass dadurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.
Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.
