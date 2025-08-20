Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen einem SUV und einem Kind gesucht

Schüttorf (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18 Uhr in der Jürgenstraße in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall. Hier stieß ein weißer SUV mit einem auf dem Gehweg laufenden Kind zusammen. Das Kind kam hierbei zu Fall. Der Fahrzeugführer stieg für wenige Augenblicke aus seinem PKW aus und setzte anschließend unerlaubterweise seine Fahrt fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer oder den PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Nummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell