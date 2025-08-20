PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen einem SUV und einem Kind gesucht

Schüttorf (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18 Uhr in der Jürgenstraße in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall. Hier stieß ein weißer SUV mit einem auf dem Gehweg laufenden Kind zusammen. Das Kind kam hierbei zu Fall. Der Fahrzeugführer stieg für wenige Augenblicke aus seinem PKW aus und setzte anschließend unerlaubterweise seine Fahrt fort. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder anderweitig Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer oder den PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Nummer 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 07:24

    POL-EL: Papenburg - VW Touran beschädigt - Zeugen gesucht

    Papenburg (ots) - Am Dienstagabend, den 19. August zwischen 19 und 19.50 Uhr wurde ein an der Straße Am Kamp in Höhe der Hausnummer 12 abgestellter schwarzer VW Touran durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:53

    POL-EL: Freren - Diebstahl von Stauden

    Freren (ots) - Zwischen dem 05.08.2025, 18:00 Uhr, und dem 17.08.2025, 11:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter vier auf einer Grabstätte eines Friedhofs in der Goldstraße in Freren eingepflanzte Stauden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren