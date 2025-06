Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren kam es am Sonntag in Gerstetten zu einem Unfall.

Um 11.30 Uhr war eine 49-Jährige in der Karlstraße in Richtung Am Bahnhof unterwegs. Nach einer Kreuzung musste sie verkehrsbedingt halten. Um einem entgegenkommenden Linienbus die Vorbeifahrt zu ermöglichen, setzte sie mit ihrem VW zurück. Dabei fuhr sie rückwärts in der Kreuzung zur Wilhelmstraße ein. Dort querte ein 92-Jähriger mit seinem Mercedes die Karlstraße. Auch der Senior hätte an der Einmündung warten müssen. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf jeweils 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge musste durch einen Abschlepper geborgen werden.

