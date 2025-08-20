PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - VW Touran beschädigt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstagabend, den 19. August zwischen 19 und 19.50 Uhr wurde ein an der Straße Am Kamp in Höhe der Hausnummer 12 abgestellter schwarzer VW Touran durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

