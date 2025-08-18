Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250818 - 0846 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Polizei nimmt Räuber fest

Frankfurt (ots)

(yi) Am Samstagabend (16. August 2025) nahmen Polizeibeamte einen 22-Jährigen fest. Dieser steht im Verdacht, zuvor versucht zu haben, einen 22-Jährigen zu berauben.

Ersten Erkenntnissen zufolge seien der Geschädigte und der Tatverdächtige gegen 23:35 Uhr in der Gallusanlage aufeinandergetroffen. Der Räuber habe die Herausgabe der Tasche des Geschädigten gefordert und seine Drohgebärden mit einem Cuttermesser untermauert. Der 22-Jährige habe die Forderung verweigert, woraufhin der Tatverdächtige mit dem Cuttermesser in den Arm des 22-Jährigen gestochen haben soll, welcher sodann die Tasche fallengelassen habe und anschließend geflüchtet sei. Der Räuber, welcher auf unbekannte Weise selbst Schnittverletzungen erlitt, habe sich ohne das Raubgut von der Örtlichkeit entfernt. Zeugen verständigten die Polizei, welche den Tatverdächtigen daraufhin festnahmen. Den mutmaßlichen Räuber brachten die Beamten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Verdachts des schweren Raubs dauern an.

