POL-F: 250818 - 0845 Frankfurt - Niederrad: Kostenlose Fahrradcodierung in Niederrad

(ha) Am Samstag (23. August 2025) wird die Frankfurter Polizei zwischen 11:00-15:00 Uhr im Rahmen der Feierlichkeiten "125 Jahre Niederrad" auf dem Schulgelände der KGS kostenlose Fahrradcodierungen durchführen. Zusätzlich zu dem Präventionsteam wird der zuständige Schutzmann vor Ort, Herr Torsten Wendt als Ansprechpartner mit dabei sein. Neben der Codierung wird unter anderem die Möglichkeit bestehen einen Rauschbrillenparcours zu absolvieren, um eindrucksvoll zu erleben welche Gefahren durch den Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr bestehen.

Die Präventionsmaßnahmen erfolgen in Kooperation mit dem Verein "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V."

Da nur begrenzte Plätze für die Fahrradcodierung zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich im Vorfeld unter folgendem Link anzumelden:

anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

