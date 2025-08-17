Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250817- 0842 Frankfurt- Dornbusch: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0841

Frankfurt (ots)

(rü) Der seit Samstag (16. August 2025) vermisste Joachim M. aus Frankfurt/ Dornbusch konnte angetroffen werden. Die Vermisstenmeldung wird somit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell