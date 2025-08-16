PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250816- 0839 Frankfurt- Sachsenhausen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am frühen Freitagmorgen (15. August 2025) kam es, gegen 04:45 Uhr, im Bereich des Südbahnhofs zu handfesten Streitigkeiten eines jungen Paares.

Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme leistete der 31- jährige Tatverdächtige Widerstand und wurde vorläufig festgenommen. Hierbei wurden die eingesetzten Polizisten leicht verletzt und erlitten Schürfwunden und Prellungen, konnten den Dienst aber weiter fortsetzen.

Ein Atemalkoholtest bei dem 31- Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, sodass im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 31- Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

