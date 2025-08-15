PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250815 - 0837 Frankfurt - Innenstadt Mitarbeiter eines Fitnessstudios beleidigt

Frankfurt (ots)

(yi) Am Mittwoch (13. August 2025) beleidigte ein 69-Jähriger einen 32-jährigen Mitarbeiter eines in der Hochstraße befindlichen Fitnessstudios.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 69-Jährige gegen 07:00 Uhr unberechtigt Zutritt in das Fitnessstudio verschafft haben. In der Umkleidekabine habe der Mitarbeiter den späteren Tatverdächtigen bemerkt und diesen aufgefordert, seine Zugangskarte vorzuzeigen. Daraufhin sei er aggressiv geworden, habe den Mitarbeiter des Studios beleidigt und zudem bedroht. Die inzwischen eingetroffenen Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige an und erteilten dem Aggressor einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

