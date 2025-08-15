PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250815 - 0835 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Drogenhändlers

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (14. August 2025) nahmen Polizeibeamte einen 25-Jährigen fest, der zuvor Cannabis an einen 16-Jährigen verkauft haben soll.

Die Polizisten beobachteten den 25-jährigen Tatverdächtigen gegen 23:10 Uhr am Hauptbahnhof dabei, wie er circa ein Gramm Marihuana an einen 16-Jährigen verkaufte. Diese Menge liegt grundsätzlich im gesetzlich zulässigen Rahmen, allerdings nicht für Minderjährige. Außerdem ist der Straßenhandel mit Marihuana nach wie vor illegal.

Die Polizei nahm den 25-Jährigen fest und brachten ihn aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in die Haftzellen zwecks richterlicher Vorführung am Folgetag.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

