Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250815 - 0835 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Drogenhändlers
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Abend (14. August 2025) nahmen Polizeibeamte einen 25-Jährigen fest, der zuvor Cannabis an einen 16-Jährigen verkauft haben soll.
Die Polizisten beobachteten den 25-jährigen Tatverdächtigen gegen 23:10 Uhr am Hauptbahnhof dabei, wie er circa ein Gramm Marihuana an einen 16-Jährigen verkaufte. Diese Menge liegt grundsätzlich im gesetzlich zulässigen Rahmen, allerdings nicht für Minderjährige. Außerdem ist der Straßenhandel mit Marihuana nach wie vor illegal.
Die Polizei nahm den 25-Jährigen fest und brachten ihn aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes in die Haftzellen zwecks richterlicher Vorführung am Folgetag.
