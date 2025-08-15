Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250815 - 0834 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Goldkettenraub
Frankfurt (ots)
(bo) Am Donnerstagabend (14. August 2025) raubte ein 22-Jähriger einem 24-Jährigen seine Goldkette. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.
Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 22:10 Uhr in der Karlstraße, als sich der 22-jährige Tatverdächtige von hinten näherte und ihm mehrfach mit der Hand auf den Nacken schlug, um ihn abzulenken. Dabei riss er dem 24-jährigen Geschädigten unter Anwendung von körperlicher Gewalt die Kette vom Hals und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Polizeibeamte beobachteten die Tat und nahmen den 22-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung fest.
Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Raubs verantworten und wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.
