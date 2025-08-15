PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250815 - 0834 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Goldkettenraub

Frankfurt (ots)

(bo) Am Donnerstagabend (14. August 2025) raubte ein 22-Jähriger einem 24-Jährigen seine Goldkette. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 22:10 Uhr in der Karlstraße, als sich der 22-jährige Tatverdächtige von hinten näherte und ihm mehrfach mit der Hand auf den Nacken schlug, um ihn abzulenken. Dabei riss er dem 24-jährigen Geschädigten unter Anwendung von körperlicher Gewalt die Kette vom Hals und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Polizeibeamte beobachteten die Tat und nahmen den 22-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung fest.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des Raubs verantworten und wurde zwecks Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

