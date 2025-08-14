Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250814 - 0831 Frankfurt- Altstadt: Person aus Main gerettet

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochnachmittag (13. August 2025) kam es am Mainkai, im Bereich der Nordseite des Eisernen Stegs, zu einem größeren Einsatz, da sich dort eine männliche Person im Main befand.

Gegen 17:10 Uhr meldete ein Schifffahrtsunternehmen, das soeben eine Person von deren Personenschiff über die Brüstung geklettert und in den Main gesprungen sei.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen den 37-Jährigen im Bereich hinter der Brüstung der Kaimauer an, von welcher er sofort erneut in den Main sprang. Die erstbefasste Polizeistreife setzte umgehend die dienstlich gelieferte Rettungsleine ein, bevor weitere Rettungskräfte vor Ort waren.

Der 37-Jährige schien sich der Gefahr, in welcher er sich befand, nicht bewusst. Er griff mehrfach die Leine, ließ sie wieder los und schwamm in Richtung der Fahrrinne.

Erst mit viel gutem Zureden gelang es der Streife, dass der Mann sich an der Rettungsleine festhielt und Richtung Ufer ziehen ließ. Hier wurde der 37- Jährige von Sanitätern untersucht, welche glücklicherweise keine Verletzungen feststellten.

Da sich neben dieser Aktion herausstellte, dass der Mann bereits im Vorfeld einen Passanten geschlagen und eine Passantin bedrängt hatte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und fertigten entsprechende Anzeigen.

Der 37-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell