PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250814 - 0831 Frankfurt- Altstadt: Person aus Main gerettet

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochnachmittag (13. August 2025) kam es am Mainkai, im Bereich der Nordseite des Eisernen Stegs, zu einem größeren Einsatz, da sich dort eine männliche Person im Main befand.

Gegen 17:10 Uhr meldete ein Schifffahrtsunternehmen, das soeben eine Person von deren Personenschiff über die Brüstung geklettert und in den Main gesprungen sei.

Die alarmierten Polizeistreifen trafen den 37-Jährigen im Bereich hinter der Brüstung der Kaimauer an, von welcher er sofort erneut in den Main sprang. Die erstbefasste Polizeistreife setzte umgehend die dienstlich gelieferte Rettungsleine ein, bevor weitere Rettungskräfte vor Ort waren.

Der 37-Jährige schien sich der Gefahr, in welcher er sich befand, nicht bewusst. Er griff mehrfach die Leine, ließ sie wieder los und schwamm in Richtung der Fahrrinne.

Erst mit viel gutem Zureden gelang es der Streife, dass der Mann sich an der Rettungsleine festhielt und Richtung Ufer ziehen ließ. Hier wurde der 37- Jährige von Sanitätern untersucht, welche glücklicherweise keine Verletzungen feststellten.

Da sich neben dieser Aktion herausstellte, dass der Mann bereits im Vorfeld einen Passanten geschlagen und eine Passantin bedrängt hatte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und fertigten entsprechende Anzeigen.

Der 37-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 12:10

    POL-F: 250813 - 0829 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Streit eskaliert- Polizei nimmt Aggressor fest

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Dienstagmorgen (12. August 2025) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern, die Polizei nahm einen 39-Jährigen fest. Gegen 06:25 Uhr gerieten nach bisherigem Kenntnisstand zwei Männer im Bereich der Taunusstraße/ Ecke Moselstraße in Streit. Hierbei setzte der 39-jährige Tatverdächtige eine zerbrochene Gasflasche ein und verletzte ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:10

    POL-F: 250813 - 0828 Frankfurt-Innenstadt: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (bo) In der Nacht von Sonntag (3. August 2025) auf Montag (4. August 225) kam es gegen 00:20 Uhr zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Taxifahrers. Die Polizei sucht nun zwei Zeugen. Der spätere Geschädigte Taxifahrer nahm drei Personen, davon zwei Männer und eine Frau auf Höhe der Alten Oper in sein Taxi auf. Die Frau (Zeugin) wurde vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren