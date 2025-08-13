PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250813 - 0828 Frankfurt-Innenstadt: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Sonntag (3. August 2025) auf Montag (4. August 225) kam es gegen 00:20 Uhr zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Taxifahrers. Die Polizei sucht nun zwei Zeugen.

Der spätere Geschädigte Taxifahrer nahm drei Personen, davon zwei Männer und eine Frau auf Höhe der Alten Oper in sein Taxi auf. Die Frau (Zeugin) wurde vom Fahrer nach der Friedensbrücke, Ecke Theodor-Stern-Kai abgesetzt. Ein Mann (Zeuge) stieg an der Haltestelle der Uniklinik aus dem Taxi. Der spätere Tatverdächtige fuhr weiter bis zur Mainfeldstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen, habe der Tatverdächtige dort angegeben, aussteigen zu wollen und nicht zahlen zu können und dann dem Taxifahrer ein Messer vorgehalten und ihn um Bargeld im unteren dreistelligen Bereich beraubt.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Mitfahrern (Zeugen):

Zeuge 1:

   -	Männlich, circa 25-28 Jahre alt, braune Hautfarbe, dunkle Haare,
sprach Panjabi (vermutlich aus Pakistan, Afghanistan oder Indien), 
sportliche Figur

Zeugin 2:

   -	Weiblich, circa 20-25 Jahre alt, sportliche Figur

Es wird nach bisherigem Stand davon ausgegangen, dass sich die Männer vermutlich untereinander kannten und diese die Frau erst kurz vorher kennengelernt haben.

Die oben genannten Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Frankfurt unter der 069 / 755 - 51299 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

